В России могут ввести электронные водительские права

13:10 | 30.09.2019

Водительские права в России можно будет предъявлять со своего смартфона. По словам главы ГИБДД РФ Черникова, в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений.



Когда электронные права введут в оборот, в ГИБДД не уточнили. Ранее в России анонсировали введение электронных паспортов. Ожидается, что в полной мере россияне смогут использовать такие документы к 2024 году, напоминает life.ru.

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