Причиной смерти Марка Захарова стало повторное воспаление лёгких

13:05 | 30.09.2019

Названа причина смерти выдающегося отечественного режиссёра театра и кино Марка Захарова. Он умер от повторного воспаления лёгких, сообщил Марк Варшавер, директор театра Ленком, где Захаров был художественным руководителем, передает rg.ru.



Как напоминает lenta.ru, в конце августа стало известно о госпитализации режиссера. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, и у него диагностировали двустороннее воспаление легких.



По словам Варшавера, дата прощания станет известна позже. Как сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии, возможным местом похорон станет Троекуровское кладбище.

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