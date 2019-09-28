На озере Верхнее в США нашли пропавший более века назад «корабль-призрак»

12:57 | 30.09.2019

Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в начале двадцатого века и названное местными жителями «кораблем-призраком». Об этом сообщает местное издание MRP News.



Как сообщают местные СМИ, корабль был обнаружен на глубине 250 метров. При этом уточняется, что судно постройки 1888 года, оказалось практически неповрежденным.



Напомним, судно потерпело крушение в 1901 году из-за сильного шторма. На его борту находились 25 человек. Спастись никому не удалось. Произошедшая трагедия послужила поводом возникновения многочисленных конспирологических теорий и мистических историй.

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