Россияне считают, что субъективная граница бедности проходит в районе 12,5 тысячи рублей в месяц

12:42 | 30.09.2019

Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38 тысяч рублей на человека, показал опрос «Левада-центра». При этом субъективная граница бедности респондентов проходит в районе 12,5 тысячи рублей, передает MK.ru. Таким образом, субъективная граница бедности на 11,6 процента выше, чем величина прожиточного минимума в России, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тысячи рублей.



Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных, следует из результатов опроса, сообщает РБК.



Как напоминает lenta.ru, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян падают в течение пяти лет и с 2014 года снизились на 8,3 процента. По итогам 2019 года в Минэкономразвития ожидают, что доходы покажут околонулевой рост.

© «Вечерние ведомости»