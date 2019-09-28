Россия и мир
12:42 | 30.09.2019
Россияне считают, что субъективная граница бедности проходит в районе 12,5 тысячи рублей в месяц
Авторы исследования также попросили респондентов назвать объем среднедушевого дохода их семьи за прошедший месяц, и он оказался в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода — 16,8 тыс. руб. Нормальный в восприятии россиян доход получают только 7% опрошенных, следует из результатов опроса, сообщает РБК.
Как напоминает lenta.ru, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян падают в течение пяти лет и с 2014 года снизились на 8,3 процента. По итогам 2019 года в Минэкономразвития ожидают, что доходы покажут околонулевой рост.
© «Вечерние ведомости»
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