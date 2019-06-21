Экспертами названы регионы РФ, в которых люди чаще ведут здоровый образ жизни

12:36 | 30.09.2019

Дагестан стал лидером среди регионов России, жители которых придерживаются здорового образа жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.



Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда, сообщает life.ru.



Тройка лидеров с прошлого года не изменилась. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте – Краснодарский край.



Самыми малочисленными сторонниками ЗОЖ среди россиян оказались жители Камчатского края, который занял последнее место в рейтинге. Также здоровые привычки не популярны у тех, кто живет в Еврейской автономной и Магаданской областях, Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

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