Наследный принц Саудовской Аравии объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

12:17 | 30.09.2019

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе «60 минут» на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.



Он заявил, что ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты, так как система обороны не охватывает всю территорию страну. В частности, он подчеркнул, что его королевство занимает большую территорию, чем вся Западная Европа. Кроме того, противоракетная оборона саудитов состоит из американских систем Patriot и Hawk, которые не предназначены для борьбы с беспилотниками, передает MK.ru.



Мухаммед бен Салман Аль Сауд также заявил, что атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco являются «актом войны». До этого такими же словами атаки назвал госсекретарь США Майкл Помпео.

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