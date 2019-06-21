Путин подписал федеральный закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

11:31 | 30.09.2019

Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение акцизов на вино с 2020 года. Так, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля, передает iz.ru.



Как передает lenta.ru, закон направлен на поддержку отечественных производителей. Однако в связи с дефицитом отечественных материалов новые правила могут привести к росту розничных цен на вино, заявили ранее эксперты. По оценке специалистов, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от пяти до десяти процентов.

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