Западные СМИ сообщили о высадке российского спецназа в Норвегии

11:25 | 30.09.2019

Бойцов спецназа РФ обнаружили на территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии. Таковы данные AldriMer со ссылкой на источники в норвежской разведке и НАТО.



Приводя ссылки на четыре источника в разведывательных структурах Норвегии и ее союзников по НАТО, AldriMer сообщает, что спецназовцы из России проводили разведку местности и осматривали важные инфраструктурные объекты. Фотографии, на которых зафиксировано присутствие бойцов спецназа на территории Норвегии, Осло предоставили представители США, которые проводили в данном районе съемку с самолетов-разведчиков.



Официально в Минобороны Норвегии, а также в Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали, отмечает РБК.



Тема российского вторжения в последние годы популярна в норвежской поп-культуре. Захват страны российскими спецназовцами показан в телесериале «Оккупированные» (2015 г.). Сериал стал рекордным для Норвегии по количеству зрителей. Через два года после премьеры российское посольство в Норвегии выразило сожаление фактом премьеры антироссийского кино в год 70-летия победы над фашистской Германией и отметило, что советские войска участвовали в освобождении Норвегии от нацистов.

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