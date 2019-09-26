Две пассажирки подрались на борту самолёта, летевшего в Минеральные Воды из Москвы

12:47 | 27.09.2019

Две пассажирки устроили драку на борту самолёта, летевшего в Минеральные Воды из Москвы. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Командир сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что во время полета между женщинами возник конфликт. По его словам, одна из них нанесла другой удар в область головы. Когда судно приземлилось, на женщин составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Пострадавшей медики оказали помощь.

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