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12:10 | 27.09.2019

США ввели санкции против Рауля Кастро за «тяжелые нарушения прав человека»

Соединенные Штаты вводят санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за «тяжелые нарушения прав человека», сообщает госдеп. Кроме того, что в санкционные списки также попали его «ближайшие родственники», а именно - дети Кастро.

Рауль Кастро является младшим братом лидера кубинской революции Фиделя Кастро. 50 лет он был военным министром Кубы, а с 2006-го года по 2018 был главой государства, напоминает «Эхо Москвы».

© «Вечерние ведомости»

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