США ввели санкции против Рауля Кастро за «тяжелые нарушения прав человека»

12:10 | 27.09.2019

Соединенные Штаты вводят санкции против кубинского государственного деятеля, лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за «тяжелые нарушения прав человека», сообщает госдеп. Кроме того, что в санкционные списки также попали его «ближайшие родственники», а именно - дети Кастро.



Рауль Кастро является младшим братом лидера кубинской революции Фиделя Кастро. 50 лет он был военным министром Кубы, а с 2006-го года по 2018 был главой государства, напоминает «Эхо Москвы».

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