Впервые с 2015 года экипаж Международной космической станции вырос до девяти человек

10:19 | 26.09.2019

Пресс-служба Роскосмоса сообщила о переходе экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» на борт Международной космической станции после успешной стыковки. «Союз» доставил на Международную космическую станцию российского космонавта Олега Скрипочку, американку Джессику Меир и первого в истории астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.



Таким образом, на МКС впервые с 2015 года одновременно находятся девять человек вместо привычных шести. Это продлится недолго: уже на следующей неделе на Землю вернутся трое космонавтов, отмечает «Эхо Москвы».

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