В результате жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 56 человек

10:08 | 26.09.2019

К медикам после жесткой посадки Boeing в Барнауле, по данным на утро 26 сентября, обратились 56 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Ранее сообщалось о 42 пострадавших. По информации ведомства, к настоящему моменту серьезно пострадавших нет.



Как напоминает «Интерфакс», вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку самолет «Боинг 767-300» авиакомпании Azur Air, прилетевший в Барнаул из Камрани (Вьетнам). На борту находились 344 человек, включая десять членов экипажа.



После приземления при пробеге по взлетно-посадочной полосе у самолета загорелась правая стойка шасси. Высадка части пассажиров осуществлялась по аварийным трапам. В эвакуации пассажиров участвовало семь бригад скорой медицинской помощи.

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