Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

10:01 | 26.09.2019

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.



«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они (Россия) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (заключенными)», — рассказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.



Я ответил ему: «Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим Украине наши территории, обменяем людей?», - добавил президент Украины.

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