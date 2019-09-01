Были конфликты с учащимися: в Кирове предотвратили массовое убийство, запланированное подростком

17:26 | 24.09.2019

Фото: ТАСС

В Кирове предотвратили массовое убийство, которое задумал 16-летний школьник. Об этом сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров.



На днях сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что один из школьников заинтересован темой насилия и готовит атаку на учебное заведение с приминением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.



Региональный уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин рассказал, что у подростка были конфликты с другими учащимися. Причины конфликтов он не уточнил, но добавил, что о намерениях школьника стало известно благодаря соцсетям.



В последнее время все чаще учащиеся нападают на своих сверстников и педагогов. Так, в 2018-м году громкие инциденты произошлив Улан-Удэ, Вольске, Саратове, Перми и Стерлитамаке.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»