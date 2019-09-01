По железнодорожной части Крымского моста проехал тестовый дизельный поезд

16:39 | 24.09.2019

По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS. Отмечается, что в поезде проехали представители российских СМИ. Он проследовал от станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная.



Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей, сообщает lenta.ru.

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