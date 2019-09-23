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14:03 | 24.09.2019

Следственный комитет назвал регионы РФ, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным СКР, наибольшее количество несовершеннолетних детей, находящихся в розыске, зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

По словам представителя ведомства, основными причинами пропажи детей являются отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтные отношения в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение, неблагоприятные условия жизни.

Также сообщается, что в 2018 году по всей России в следственные органы обратились с заявлениями о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года — с заявлениями о пропаже 8383 детей.

© «Вечерние ведомости»

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