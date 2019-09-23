Следственный комитет назвал регионы РФ, где чаще всего пропадают дети

14:03 | 24.09.2019

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным СКР, наибольшее количество несовершеннолетних детей, находящихся в розыске, зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях.



По словам представителя ведомства, основными причинами пропажи детей являются отсутствие надлежащего контроля в социальных учреждениях, конфликтные отношения в семье, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение, неблагоприятные условия жизни.



Также сообщается, что в 2018 году по всей России в следственные органы обратились с заявлениями о безвестном исчезновении 13 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 года — с заявлениями о пропаже 8383 детей.

© «Вечерние ведомости»