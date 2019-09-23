США не пустили 10 членов российской делегации на Генассамблею ООН

13:45 | 24.09.2019

Новый дипломатический скандал произошел между Россией и США. Как сообщил сенатор Косачев, американское посольство в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел Лаврова при поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, передает MK.ru. Косачев уточнил, что он тоже остался без визы. «Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», — сказал он.



Как отмечает «Эхо Москвы», МИД России уже поспешил заявить, что отказ в выдаче виз российским сенаторам станет центральной темой встречи в Нью-Йорке Лаврова и Помпео.

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