15:03 | 18.09.2019

Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК), передает РБК.



Как передает ТК «Дождь», Ургант сказал, что Устинова осудили «за сопротивление представителям правоохранительных органов, в результате которого один из сотрудников получил вывих плеча». «И это он еще легко отделался, как он живой оттуда ушел», — пошутил Ургант.



Он также напомнил, что решение Тверского районного суда могут отменить вышестоящие инстанции. «Ну и, в конце концов, давайте не забывать, что есть еще и Страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко», — заключил ведущий.



Как напоминает «Эхо Москвы», судья Тверского суда Алексей Криворучко приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. Молодого человека обвинили в том, что он оказал сопротивление и якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Видео, на котором видно, что силовики при задержании избивают Устинова и он не сопротивляется, судья смотреть не стал.

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