Четыре российских пограничника пострадали в результате нападения браконьеров из КНДР

14:32 | 18.09.2019

Четыре российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



По версии следствия, браконьеров заметили в исключительной экономической зоне России в Японском море вечером во вторник. «В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды, в результате этого четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них — огнестрельное ранение», — заявили в СК.

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