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21:34 | 17.09.2019

Фото: Геннадий Гуляев

Очередная провокация: Удальцов прокомментировал задержание Шурыгина

Сергей Удальцов прокомментировал информацию о том, что сотрудники ФСБ РФ задержали в Таганроге якобы регионального координатора «Левого фронта» в Ростовской области Сергея Шурыгина. Его обвиняют в создании боевой группы, которая намеревалась совершать силовые акции.

Сам Сергей Удальцов считает провокацией и попыткой дискредитации деятельности Левого фронта распространение информации о том, что Шурыгин якобы координатор ростовского ЛФ.

«Скажу сразу, что данный человек не является кординатором Левого Фронта в Ростовской области, эти сведения являются заведомо недостоверными. Помимо этого, всем известно, что Левый Фронт базируется на принципах дружбы народов и интернационализма, которые зафиксированы в программных документах нашего движения. Таким образом, задержание Сергея Шурыгина, объявление его региональным координатором Левого Фронта, а также обвинение в антисемитизме и экстремизме, на мой взгляд, является очередной провокацией спецслужб, направленной на дискредитацию оппозиции и создание предпосылок для запрета деятельности Левого Фронта. Сейчас мы выясняем подробности задержания Шурыгина, после чего сможем более подробно прокомментировать ситуацию»,- сообщил Сергей Удальцов в социальных сетях.

В отношении Шурыгина уже возбуждены уголовные дела о создании экстремистской группы и незаконном хранении оружия. При обыске у него силовики нашли ножи и огнестрельное оружие.

© «Вечерние ведомости»

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