В Госдуме предложили признать рэп-баттлы официальным видом спорта

16:57 | 17.09.2019

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру спорта Павлу Колобкову признать рэп-баттлы официальным видом спорта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо депутата министру, имеющееся в распоряжении агентства.



«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом. Прошу Вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе», — говорится в письме.



По мнению Власова, противостояния способны раскрыть всю красоту русского языка и являются очень популярными, а также способствуют развитию молодёжи.

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