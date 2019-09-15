Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

13:34 | 16.09.2019

Самая опасная поза для сна — в положении сидя, поскольку она увеличивает внутрибрюшное давление и плохо влияет на сердце. Об этом рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой, передает РИА Новости.



Из полезных он назвал позу на спине. А вот поза «на боку», как оказалось, вредна для позвоночника. «На животе» же повышает внутрибрюшное давление.



Кроме того, кардиолог рассказал о пользе сна днем. От такого отдыха, отметил медик, снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

© «Вечерние ведомости»