Чемпионом мира по баскетболу стала сборная Испании

13:29 | 16.09.2019

На чемпионате мира по баскетболу в Пекине накануне состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины. Победу одержали испанцы со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28). Во втором финальном матче сборная Франции одолела команду Австралии (67:59) и заняла третье место.



Таким образом сборная Испании стала двухкратным чемпионом мира по баскетболу. До этого испанцы становились чемпионами мира в 2006 году. Также сборная Испании трижды в истории выигрывала ЧЕ.



Напомним, что сборная России преодолела предварительный этап, затем вышла в групповую стадию, но в решающем матче за право выхода в плей-офф турнира проиграла сборной Польши.

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