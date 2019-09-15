Россия и мир
13:23 | 16.09.2019
49 тысяч сотрудников автоконцерна General Motors начали забастовку
Сообщается, что эта акция будет стоить GM сотни миллионов долларов. На действия профсоюза обратил внимание президент США Дональд Трамп. «И опять General Motors и объединенный профсоюз работников автопрома. Встретьтесь и заключите соглашение!» — написал американский лидер в Twitter, передает iz.ru.
© «Вечерние ведомости»
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