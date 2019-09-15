49 тысяч сотрудников автоконцерна General Motors начали забастовку

13:23 | 16.09.2019

Свыше 49 тысяч сотрудников автоконцерна General Motors, членов Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW), в ночь на понедельник приступили к забастовке. К такому решению профсоюз пришёл по причине провала переговоров с руководством компании об условиях нового трудового контракта, передает MK.ru. Это первая подобная акция с 2007 года.



Сообщается, что эта акция будет стоить GM сотни миллионов долларов. На действия профсоюза обратил внимание президент США Дональд Трамп. «И опять General Motors и объединенный профсоюз работников автопрома. Встретьтесь и заключите соглашение!» — написал американский лидер в Twitter, передает iz.ru.

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