Владимир Зеленский считает, что Запад должен сохранить свои санкции против РФ

14:34 | 13.09.2019

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен сохранить свои санкции против России. Об этом он высказался во время форума «Ялтинская европейская стратегия», который проходит в Киеве, передает MK.ru.



«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. Серьезно? Извините, мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — заявил Зеленский.



Как передает РБК, также Зеленский добавил, что санкции являются «мощным и действенным оружием» дипломатии. По его словам, дипломатия — единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий.

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