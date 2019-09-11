Путин и Нетаньяху сегодня проведут переговоры в Сочи

13:04 | 12.09.2019

Сегодня, 12 сентября, состоится встреча Путина и премьер-министра Израиля Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля. Встреча пройдет в Сочи.



Как отмечает «Эхо Москвы», в пресс-службе Кремля заявили, что главы стран обсудят некое взаимодействие между государствами. В свою очередь в канцелярии израильской премьер-министра утверждают, что переговоры нужны для усиления механизмов координации армий Москвы и Тель-Авива. В частности, на повестке дня стоит обсуждение ситуации в Сирии и вообще на Ближнем Востоке.



Сопровождать Нетаньяху в России будет директор Совета национальной безопасности Израиля. Планируется также встреча израильской стороны с главой министерства обороны РФ Шойгу.

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