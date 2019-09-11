В Великобритании назвали самое грозное оружие РФ

12:52 | 12.09.2019

Наиболее опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер», заявил помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл, передает russian.rt.com. По его словам, угроза со стороны этих ракетных систем требует от Великобритании ответа.



Также специалист стал сомневаться в военных возможностях британской стороны. Заключая, он призвал, чтобы в стране начали применять искусственный интеллект при создании оружия и оборудования, сообщает gazeta.ru.

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