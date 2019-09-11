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12:40 | 12.09.2019

Министерство труда установило размер МРОТ на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты РФ установило минимальный размер оплаты труда россиян в 2020 году на уровне 12 130 рублей. Этот законопроект будет рассмотрен Российской трёхсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщает «Федеральное агентство новостей». Если законопроект будет поддержан РТК, его внесут в Государственную Думу.

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

© «Вечерние ведомости»

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