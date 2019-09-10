Два первых российских вертолетоносца собираются построить в Крыму

12:50 | 11.09.2019

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года, передает iz.ru. Водоизмещение должно составить до 15 тысяч тонн, а сами универсальные десантные корабли смогут нести на борту более 10 вертолетов.



При этом головной корабль планируется сдать до завершения текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.



Как напоминает "Эхо Москвы", ранее Россия пыталась купить французские корабли этого типа, но сделка была отменена из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.

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