Россия и мир
12:50 | 11.09.2019
Два первых российских вертолетоносца собираются построить в Крыму
При этом головной корабль планируется сдать до завершения текущей госпрограммы вооружения — до конца 2027 года.
Как напоминает "Эхо Москвы", ранее Россия пыталась купить французские корабли этого типа, но сделка была отменена из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе.
© «Вечерние ведомости»
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