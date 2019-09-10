Глава Apple Тим Кук презентовал три новых iPhone

12:27 | 11.09.2019

Глава Apple Тим Кук на ежегодной осенней конференции компании представил обновление смартфонов iPhone, планшетов iPad и умных часов Apple Watch.



Были представлены три новые модели смартфонов — iPhone 11 (оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina, двумя камерами по 12 мегапикселей, новым процессором A13 Bionic, мощными динамиками для объемного звука), iPhone Pro (дисплей 5,8 дюйма — Super Retina XDR, три камеры — телеобъектив, обычная и ультраширокая, дисплей Super Retina XDR, процессор A13) и iPhone 11 Pro Max (отличается большим дисплеем — 6,5 дюйма).



iPhone 11 с объемом памяти на 64 ГБ будет стоить 59 990 рублей в России. Смартфон выпущен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED). iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны с емкостью памяти 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ в четырех цветах — в темно-зеленом, серебристом, золотом и цвете «серый космос». Цена будет начинаться от 89 990 рублей, передает gazeta.ru.

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