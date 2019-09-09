14:20 | 10.09.2019

Основатель компании Alibaba Джек Ма покидает пост председателя совета директоров, сообщает Bloomberg.



Джек Ма покидает пост председателя в свой день рождения. Ему сегодня исполняется 55 лет. Новым руководителем станет исполнительный директор Дэниель Чжан. С Alibaba бизнесмен не расстается. В течение года он будет в совете директоров. Ма посвятит себе образованию и намерен инвестировать в эту сферу миллиарды долларов, передает «Эхо Москвы».



В 2019 году Forbes оценивает его состояние в 38,6 миллиарда долларов, благодаря чему он занимает 21-е место в рейтинге самых богатых людей мира.

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