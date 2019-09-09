Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента в первом чтении

13:55 | 10.09.2019

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об импичменте главы государства, сообщает Liga.net. За документ в первом чтении проголосовали 337 депутатов. Через некоторое время спикер парламента Дмитрий Разумков поставил документ на голосование во втором чтении, его поддержали 245 народных депутатов.



«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», - говорится в тексте законопроекта. Основанием для начала импичмента сможет стать письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. На основании представления создается временная следственная комиссия парламента и назначается специальный прокурор, передает ТК «Дождь».

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