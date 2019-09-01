Китайские астрономы зафиксировали загадочные повторяющиеся сигналы из космоса

15:35 | 9.09.2019

Загадочные повторяющиеся быстрые радиовсплески из космоса зафиксировали специалисты Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР. Как сообщает «Синьхуа», источник сигналов, предположительно, находится на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.



«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», — цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР. Пока у ученых нет никаких обоснованных объяснений природы этих сигналов.



Отметим, что обычно подобные сигналы исходят от пульсаров, но в этот раз речь идет о каком-то другом объекте.

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