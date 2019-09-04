15:31 | 5.09.2019

Путин заявил, что обмен задержанными между РФ и Украиной будет масштабным. По словам президента РФ, это станет хорошим шагом к нормализации отношений.



«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями», — ответил Путин, отвечая на вопрос о дате обмена заключенными с Украиной.



Напомним, Путин и Владимир Зеленский впервые начали обсуждать вопрос обмена заключенными еще во время своего первого телефонного разговора.

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