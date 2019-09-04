Синоптики пообещали заморозки и мокрый снег в некоторых регионах РФ

14:43 | 5.09.2019

В некоторых регионах России в начале сентября ожидаются заморозки и мокрый снег. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».



Так, понижение температуры до минус двух-трех градусов ожидает жителей Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской, Томской, Кемеровской областей, а также Алтайского края. В Магаданской области столбики термометров могут опуститься до минус десяти ночью.



При этом европейскую часть России ждёт потепление. Так, в Москве в конце недели воздух прогреется до +20...+22 °C, с 9 сентября может стать ещё теплее — до +26 °C.

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