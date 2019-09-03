Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до семи человек

12:34 | 4.09.2019

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил премьер-министр островного государства Губерт Миннис. Он также отметил, что, по меньшей мере, 25 человек получили ранения. Миннис подчеркнул, что «Дориан» причинил серьезный ущерб двум крупным островам - Абако и Большой Багама. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.



Как напоминает РБК, ураган «Дориан» обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра там достигала 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов ураган обрушится на юго-восточное побережье США.

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