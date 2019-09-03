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12:34 | 4.09.2019

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до семи человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил премьер-министр островного государства Губерт Миннис. Он также отметил, что, по меньшей мере, 25 человек получили ранения. Миннис подчеркнул, что «Дориан» причинил серьезный ущерб двум крупным островам - Абако и Большой Багама. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Как напоминает РБК, ураган «Дориан» обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра там достигала 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов ураган обрушится на юго-восточное побережье США.

© «Вечерние ведомости»

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