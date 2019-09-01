В Испании певица погибла на сцене во время концерта из-за взрыва пиротехники

14:06 | 2.09.2019

Певица Хоана Сайнс погибла из-за взрыва пиротехники на концерте в испанском Лас-Берланасе. Одна из ракет угодила женщине прямо в живот.



По словам свидетелей, пиротехника была частью шоу группы в течение пяти или шести лет. Однако в ночь на 1 сентября выступление пошло не по плану. «Были две ракеты — одна пошла в правильном направлении, а другая ударила певицу в живот», — рассказали очевидцы, передает iz.ru.



Артистке вызвали медиков. До их приезда помочь женщине пытались врачи, которые были зрителями выступления. Сообщается, что к моменту приезда медиков танцовщица была уже без сознания. Артистка скончалась в больнице.

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