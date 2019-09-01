В результате обрушившегося на Багамские острова урагана «Дориан» погибли два человека

13:55 | 2.09.2019

В результате обрушившегося на Багамские острова урагана «Дориан» погиб один ребенок. Об этом сообщает The Bahamas Press. На острове Абако погиб семилетний мальчик, его сестра пропала без вести. Ранее сообщалось, что во время урагана умер пожилой мужчина.



Ураган «Дориан» бушует на островах Багамского архипелага с 1 сентября. Скорость ветра достигает 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов ураган обрушится на юго-восточное побережье США, передает РБК.

© «Вечерние ведомости»