Россия и Украина перенесли обмен заключенными

18:02 | 30.08.2019

Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится. Об этом, со слов пресс-секретаря СБУ Украины сообщает издание «Обозреватель».



По словам представителя Службы безопасности Украины, окончательная дата, когда произойдёт обмен заключенными, пока не согласована. Но никаких препятствий для проведения процедуры нет. «Все идет планово», - отметила она.



О том, что обмен не может состояться в пятницу, ранее рассказал адвокат россиян, содержащихся в тюрьмах Украины, Валентин Рыбин. По его словам, заключенные с обеих сторон все ещё находятся в СИЗО и местах сбора, а некоторые так и не были этапированы из колоний.



Напомним, что информация об обмене начала активно обсуждаться после заявления нового генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, который ссылаясь на представителя Верховной Рады Анну Исламову, сообщил о том, что Украина и Россия начали обмен пленными. Однако чуть позже в офисе президента Украины эту информацию опровергли, отметив, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, а «информационный хаос» вокруг этой темы возникает не первый раз.

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