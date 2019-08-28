В Росстате сообщили о росте уровня бедности в России

13:59 | 29.08.2019

Росстат зафиксировал рост уровня бедности в России. Во втором квартале процент россиян с доходом ниже прожиточного минимума вырос до 12,7% против 12,5% за аналогичный период прошлого года, передает gazeta.ru. Эксперты объясняют рост уровня бедности увеличением прожиточного минимума.



Как отмечает «Эхо Москвы», реальные доходы граждан падают шестой год подряд – с начала крымских событий. В мае Счётная палата спрогнозировала дальнейшее снижение этого показателя.

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