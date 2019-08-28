Россия получила аванс от Индии по контракту о поставке С-400

13:49 | 29.08.2019

Москва получила от Нью-Дели аванс по контракту о поставке российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.



Ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что Москва надеется получить первую выплату до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, передает РИА «Новости».



Напомним, контракт заключили в начале октября 2018-го. Россия поставит Индии пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.

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