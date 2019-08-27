Россия и мир
14:42 | 28.08.2019
Синоптики предупредили о минусовой температуре в центральной России
Среда, 28 августа, станет самым холодным днем на этой неделе сразу в нескольких регионах — от Севера до Поволжья. Так, до минус трех температура опустится в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья.
Днем столбики термометров не поднимутся выше 14–19 градусов, а в ночное время ожидается уже минусовая температура. В Московской области заморозки до –2 градусов прогнозируются на востоке, северо-востоке и северо-западе региона. В Москве в ночь на 29 августа — 5–7 градусов тепла, передает iz.ru.
Циклон быстро уйдет, и атмосферное давление начнет расти. Погода ожидается солнечной и без осадков. Лето еще должно вернуться к концу недели.
© «Вечерние ведомости»
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