Синоптики предупредили о минусовой температуре в центральной России

14:42 | 28.08.2019

Циклон с сильными дождями, прошедший по северу России, затягивает в центр страны холодный воздух, говорится в сообщении Гидрометцентра.



Среда, 28 августа, станет самым холодным днем на этой неделе сразу в нескольких регионах — от Севера до Поволжья. Так, до минус трех температура опустится в Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья.



Днем столбики термометров не поднимутся выше 14–19 градусов, а в ночное время ожидается уже минусовая температура. В Московской области заморозки до –2 градусов прогнозируются на востоке, северо-востоке и северо-западе региона. В Москве в ночь на 29 августа — 5–7 градусов тепла, передает iz.ru.



Циклон быстро уйдет, и атмосферное давление начнет расти. Погода ожидается солнечной и без осадков. Лето еще должно вернуться к концу недели.

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