В результате пожара на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека

14:34 | 28.08.2019

В результате пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде погибли два человека. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе завода. Возгорание произошло утром в среду на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли. Пожар потушили, сообщает ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

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