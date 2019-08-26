Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году

16:53 | 27.08.2019

Глава Министерства экономического развития России Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году. «С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемых ранее», - сказал министр. Россияне, таким образом, не станут богаче шестой год подряд.



Министерство экономического развития также ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год: оно предсказывает серьезное сокращение инфляции на фоне перелома кредитного цикла, что приведет к резкому замедлению потребительского спроса, передает РБК.

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