На выставке сельского хозяйства в Брянске коров одели в форму советских солдат

16:36 | 27.08.2019

На YouTube опубликовали видео с ежегодной выставки сельского хозяйства в Брянске, на котором видно двух коров, одетых в форму советских солдат. На головы буренок напялили шапку-ушанку и пилотку (последнюю еще и с париком), а крупы прикрыли шинелями.



Креативный подход вызвал у посетителей ярмарки неоднозначную реакцию: одним идея показалась забавной, другие усмотрели в ней оскорбление памяти погибших во время Великой Отечественной войны, передает rg.ru.

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