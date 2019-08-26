Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире подходит к концу

16:23 | 27.08.2019

Эпоха западного доминирования в мире подходит к концу из-за геополитических изменений. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совещания послов Франции. «Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — отметил Макрон.



По его словам, сейчас идет укрепление новых держав. «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — сказал Макрон.

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