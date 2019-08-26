Американский сенатор Рон Джонсон сообщил об отказе выдать ему визу для въезда в РФ

13:14 | 27.08.2019

Американский сенатор и член Республиканской партии Рон Джонсон заявил, что российское посольство не выдало ему визу, передает РИА «Новости». Как отмечает "Эхо Москвы", он должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и представителями гражданского общества. В аппарате Джонсона отказ в визе связывают с его законодательными инициативами, направленными на то, чтобы привлечь Россию к ответственности из-за ее внешней и внутренней политики.



В свою очередь в российском МИД подтвердили, что Джонсон находится в «стоп-листе» в качестве ответной меры на аналогичный список США, о чем он знал давно, а лично в посольстве он не был, передает АиФ.

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