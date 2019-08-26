В РФ в «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона человек

13:07 | 27.08.2019

Эксперты подсчитали, что компетенции почти 34 млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму». Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в совместном докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации «Росатом».



Также в документе, основанном на статистике Организации экономического сотрудничества и развития, указывается, что каждый третий работник в мире сталкивается с этой проблемой. В «квалификационной яме» находится около 1,3 млрд сотрудников, а к 2030 году их число увеличится на 100 млн.



Как отмечается в докладе, проблема так называемой «кадровой ямы» является одной из главных проблем на рынке труда. По данным авторов, только в 2017 году мировой ВВП недосчитался из-за этой проблемы пяти триллионов долларов. При этом, отмечают эксперты, в ближайшее десятилетие качественный переход к «новому типу социального контракта» способен повысить валовый внутренний продукт в разных странах на 0,5%-2% в год.

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