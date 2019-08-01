Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

16:36 | 22.08.2019

Mail.Ru Group в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital Group договорились о приобретении контрольной доли в компании YouDrive, которая развивает сервисы каршеринга, говорится в сообщении интернет-холдинга.



Сейчас в парке YouDrive более 2500 автомобилей, Mail.Ru Group планирует за год увеличить их количество до десяти тысяч. Холдинг также будет контролировать сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформу для передачи машин в каршеринг YouDrive Pool, отмечает ТК «Дождь».



Стороны отказались раскрыть сумму сделки и как распределятся доли владения в YouDrive.

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