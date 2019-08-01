СМИ сообщили, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию

16:25 | 22.08.2019

В Белом доме обсуждали возможность заключить с Данией сделку, по которой США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии предоставляемой Копенгагеном субсидии в $600 млн в год, а кроме того, единовременно выплатили бы Дании крупный бонус. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в администрации Дональда Трампа, знакомых с ходом переговоров.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп намерен купить у Дании Гренландию, чтобы укрепить позицию Соединенных Штатов в Арктике. Сам президент подтвердил, что интересовался этим вопросом «стратегически».



Как отмечает РИА «Новости», в гренландском МИД заявили, что остров открыт «для бизнеса, но не для продажи», датских политиков планы Трампа возмутили, а премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею американского президента абсурдной.

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